Wartsila: Regione, tavolo nazionale convocato il 7 settembre al Mise

Lo ha richiesto il governatore Fvg



Trieste, 30 ago - Il tavolo nazionale sulla vertenza della Wartsila è stato convocato a Roma nella sede del ministero delle Sviluppo economico per mercoledì 7 settembre alle 15.



Lo ha reso noto il governatore del Friuli Venezia Giulia ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali in un incontro nel Palazzo della Regione a Trieste insieme all'assessore regionale al Lavoro.



La richiesta del Tavolo, avanzata dallo stesso governatore, è stata immediatamente accolta dal ministro.



Regione e rappresentanti dei lavoratori hanno avuto uno scambio di vedute sull'evolversi della vicenda. Da parte dell'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia è stato ribadito il pieno appoggio alla difesa dei posti di lavoro e di una sede industriale strategica per l'economia regionale e nazionale. A tale proposito è stata confermata la presenza del governatore alla manifestazione indetta da Cgil Cisl e Uil per sabato prossimo a Trieste. ARC/PPH/ma