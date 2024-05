Wartsila:Regione, tempistiche obiettivo primario per tutela lavoratori

L'assessore annuncia la prossima trasmissione al Ministero degli articoli di competenza dell'Accordo di programma Trieste, 28 mag - La Regione ha ribadito con fermezza la necessità che tutte le parti concorrano al fine di conseguire l'obiettivo del 30 giugno, data entro la quale arrivare alla firma dell'Accordo di programma, la cui sottoscrizione tutela sotto l'aspetto degli ammortizzatori sociali le posizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale al Lavoro all'incontro in videoconferenza con il Ministero delle imprese e del Made in Italy sulla reindustrializzazione del sito di Wartsila di Bagnoli della Rosandra, nell'ex provincia di Trieste.Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, il prossimo tavolo, convocato per martedì 4 giugno, sarà importante perché segnerà una tappa di confronto dove la Regione, lavorando in sinergia attraverso le Direzioni coinvolte (Attività produttive e Lavoro), condividerà i contenuti del proprio documento che sarà trasmesso nei prossimi giorni al Ministero e che comprenderà gli articoli di competenza dell'Accordo di programma. ARC/GG/al