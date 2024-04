Wartsila: Regione, ulteriori contributi delle parti verso accordo

Mimit elaborerà proposte per una prima bozza entro metà maggio. Domani confronto Msc-sindacatiRoma, 23 apr - Un passo avanti verso la definizione di una intesa, che ha visto la collaborazione tra le parti con la consegna di relativi contributi, nell'intento di rispettare i tempi prefissati per giungere alla sottoscrizione dell'accordo di programma entro giugno.Così l'assessore regionale al Lavoro si è espressa oggi al termine dell'incontro svoltosi oggi a Roma al Ministero dell'industria e del made in Italy (Mimit) dove si è tenuto una nuova riunione dedicata al tavolo di crisi della Wartsila. Alla presenza di Gianpietro Castano per il Mimit, l'esponente dell'esecutivo regionale ha voluto sottolineare l'importanza del percorso di avvicinamento alla definizione dell'accordo di programma.Per la Regione uno degli elementi di maggior rilievo della giornata è stata la consegna di contributi utili alla stesura di una prima bozza di intesa tra tutte le parti coinvolte nella vicenda. Nel corso delle ultime ore sono giunte infatti al Ministero le ultime indicazioni di Msc, Wartsila e Regione, che ora verranno assemblate e limate dagli uffici del Mimit. Ciò rappresenta un nuovo passo in avanti verso lo step successivo che prevede - entro metà maggio - la stesura di una prima bozza sulla quale avviare un confronto tra tutte le parti. Nel frattempo è emerso anche che, nella giornata di domani, si terrà sempre a Roma un incontro tra Msc, sindacati e Confindustria Alto Adriatico durante il quale verrà illustrato il piano industriale per la costruzione di carri ferroviari e il relativo passaggio dei lavoratori nella nuova produzione nell'area di Bagnoli della Rosandra.Da parte della Regione, al tavolo del Mimit è stato ribadito l'impegno che l'Amministrazione continuerà ad assicurare, fornendo i contributi di tutte le direzioni coinvolte nella vicenda con i relativi settori di competenza. Il tutto con l'obiettivo di giungere, entro i tempi stabiliti, al buon esito del percorso che sfoci nella firma dell'accordo di programma con cui saranno sanciti gli impegni di MSC e Wartsila anche con riferimento alle attività che la multinazionale finlandese manterrà sul territorio regionale. ARC/AL/ma