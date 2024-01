Wartsila: Rosolen-Bini, Regione parte attiva riconversione industriale

I due assessori regionali hanno partecipato alla riunione preparatoria all'Accordo di programma Trieste, 22 gen - "La Regione, in base alle sue competenze, è pronta ad intraprendere, all'interno di quelli che saranno i contenuti dell'Accordo, tutte le azioni finalizzate alla presa in carico dei lavoratori e alla salvaguardia dell'area attraverso gli strumenti di politiche attive e di supporto alla reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra".Lo hanno ribadito oggi gli assessori regionali Alessia Rosolen (Lavoro) e Sergio Emidio Bini (Attività produttive) a margine della riunione convocata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) preparatoria alla definizione dell'Accordo di programma a cui hanno partecipato anche i rappresentanti del Mimit, Ministero del Lavoro, Invitalia, Azienda, Confindustria Alto Adriatico, Sindacati, Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Consorzio di Sviluppo economico locale dell'Area Giuliana e Comune di San Dorligo della Valle-Dolina.Nel dettaglio, come hanno spiegato i due esponenti della Giunta, l'Amministrazione regionale si impegna a mettere a disposizione misure di attrazione degli investimenti, di sostegno finanziario e di politica attiva del lavoro finalizzate alla riqualificazione produttiva del sito e alla tutela dei livelli occupazionali, con riferimento al Piano industriale e al conseguente fabbisogno professionale.Infine, le parti hanno definito le tappe dei prossimi incontri nell'ambito del percorso che porterà alla sottoscrizione dell'Accordo. ARC/GG/al