Wärtsilä: Rosolen, confronto deve guardare oltre il triennio

Bini, sollecitato Governo su strategicità stabilimento Bagnoli per Italia e Fvg Trieste, 1 feb - "In merito a quanto presentato dall'azienda il prosieguo della discussione dovrà portare a un orizzonte temporale che superi il triennio coperto dal piano aziendale. Più in generale sarà necessario chiarire se e in che termini Wärtsilä vorrà continuare a essere un player strategico del sistema Italia".



Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen che, assieme all'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ha partecipato al tavolo convocato oggi a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto, alla presenza delle rappresentanze sindacali e della proprietà per la definizione della vertenza che riguarda lo stabilimento Wärtsilä di Bagnoli della Rosandra.



Come ha spiegato l'assessore al Lavoro, è sicuramente importante il dato occupazionale, ma questo dipende dall'inserimento dello stabilimento di Bagnoli in una filiera strategica che incroci le linee di sviluppo delle politiche industriali definite dal Governo. "Il ruolo che dovranno giocare le istituzioni a livello centrale e territoriale, in accordo con le parti sociali, sarà proprio quello - ha aggiunto Rosolen - di favorire una soluzione industriale coerente con quello che vuole essere il sistema Italia".



Sia Rosolen che Bini hanno poi manifestato il loro apprezzamento per il fatto che l'azienda abbia mantenuto l'impegno di presentare nei tempi concordati il business plan relativo alle attività non interessate dal pesante ridimensionamento della produzione.



Da parte sua l'assessore Bini ha sottolineato come la Regione chieda a Wärtsilä un ulteriore approfondimento per ogni sito produttivo italiano, sia per la parte occupazionale sia per quella degli investimenti che l'azienda intende fare nei prossimi anni, in modo da poter avere un quadro maggiormente definito.



"Infine - ha concluso Bini - abbiamo sollecitato l'attenzione del Governo sulla strategicità per il nostro territorio e per il Paese del sito produttivo di Bagnoli". ARC/GG/ma