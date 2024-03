Wartsila: Rosolen, positiva accelerazione Mimit su accordo programma

Bini, pronti a mettere in campo strumenti necessari a insediamento Msc Roma, 27 mar - "Le richieste avanzate da Msc per dare vita all'intervento di reindustrializzazione del sito produttivo di Wartsila Italia a Bagnoli della Rosandra sono circostanziate e la Regione è pronta a mettere in campo, per quanto di sua competenza, tutti gli strumenti necessari sia sul fronte della formazione sia del sostegno alla realizzazione di infrastrutture a supporto del sito produttivo. L'accelerazione impressa dal Ministero per la definizione dell'accordo di programma è estremamente positiva; i tempi per la definizione sono chiari ed è quindi necessario che tutti i soggetti coinvolti operino rapidamente su più livelli per concretizzare un'operazione che consentirà di salvaguardare i posti di lavoro e realizzare sul territorio triestino un impianto produttivo d'interesse nazionale ed europeo". È quanto evidenziato oggi dall'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen al termine del Tavolo di confronto sulla crisi di Wartsila Italia svoltosi a Roma nella sede del Ministero dell'industria e del made in Italy, al quale hanno partecipato, oltre alla Regione e Wartsila, i rappresentanti di Msc, Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Confindustria Alto Adriatico, Coselag, Invitalia, Comune di San Dorligo della Valle e sigle sindacali. La disponibilità della Regione ad attuare tutte le azioni necessarie è stata evidenziata anche dall'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che ha partecipato alla riunione in videoconferenza. "Accogliamo positivamente quanto presentato da Msc, come Regione siamo pronti ad attivarci per dare rapido riscontro alle richieste presentate dall'azienda, per quanto di nostra competenza, anche con il coinvolgimento del Coselag, che dispone delle infrastrutture ferroviarie a servizio del comprensorio di Bagnoli". Bini ha quindi evidenziato come "con la finalità di intervenire rapidamente e con strumenti concreti e innovativi, sarà utile anche il rinnovo dell'Accordo di programma tra Governo e Regione per l'Area di crisi industriale complessa di Trieste, che permetterà di attivare importanti risorse statali, da gestire di concerto con la Regione". Il progetto avanzato da Msc, secondo quanto emerso nel corso del tavolo, punta alla realizzazione di un impianto produttivo di vagoni ferroviari per il trasporto cargo, con un alto livello tecnologico e di automazione, che permetterebbe la ricollocazione di tutti i 300 addetti al momento impiegati nella struttura produttiva di Wartsila Italia. Inoltre, quest'ultima ha rimarcato la volontà di mantenere operativa e investire sui comparti dell'azienda legati alla ricerca e sviluppo insediati nell'area giuliana. Nel corso del tavolo è stata ribadita la necessità di procedere con rapidità per la definizione dell'accordo di programma e sono state fissate le prossime due riunioni: il 9 aprile e il 23 aprile. ARC/MA/gg