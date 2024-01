Wartsila: Rosolen, ripensamento è frutto compattezza delle istituzioni

Ottimo lavoro del Ministro che ha evidenziato strategicità filiera e sito TriestePordenone, 17 gen - "Quanto compiuto dal Governo attraverso l'azione del Ministro è stato un lavoro che ha evidenziato la strategicità nazionale dell'intera filiera produttiva ma anche del sito di Bagnoli della Rosandra. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla compattezza delle istituzioni, parti sociali e datoriali".Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen al termine del tavolo di confronto svoltosi da remoto sul caso Wartsila, incontro convocato oggi dal Ministero alla presenza del ministro Adolfo Urso, del sottosegretario Fausta Bergamotto, del vicepresidente di Wartsila Roger Holm, Confindustria Alto Adriatico, Ansaldo energia e i sindacati. L'esponente dell'esecutivo Fedriga, nel suo intervento, ha voluto mettere in risalto il cambio di direzione compiuto da Wartsila rispetto a quanto emerso nell'ultimo incontro del 9 gennaio scorso."Non possiamo che ritenere positivo il ripensamento avuto dall'azienda finlandese - ha detto Rosolen a margine della riunione - perché in questo modo si creano le condizioni per lavorare con unità di intenti al fine di raggiungere quello che è il vero obiettivo ovvero la reindustrializzazione del sito e l'accompagnamento lavoratori direttamente coinvolti nella produzione. A ciò si aggiunge anche il consolidamento delle funzioni rimanenti per i 600 dipendenti di Wartsila Italia non soggette a delocalizzazione". ARC/AL/pph