Wartsila: Rosolen, su continuità produttiva scelte condivise

L'assessore ha partecipato al tavolo ministeriale



Trieste, 17 nov - Da una parte la decisione unanime di procedere in maniera condivisa - tra istituzioni, sindacati e azienda - nel perseguimento di una prospettiva di continuità produttiva dello stabilimento di Bagnoli, dall'altra l'applicazione dello stesso metodo di condivisione relativamente al piano industriale afferente alla parte di attività che Wartsila manterrà operativa.



Questi i principi su cui hanno trovato un'unità d'intenti Governo, Regione, rappresentanze sindacali e azienda al tavolo Wartsila riunitosi oggi a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.



Come ha spiegato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, che ha preso parte all'incontro, l'individuazione di un soggetto imprenditoriale che rilanci la parte produttiva deve essere un'azione portata avanti in piena trasparenza tra tutte le componenti del tavolo affinché la scelta sia pienamente condivisa.



In egual modo il piano industriale, che riguarda gli oltre 500 addetti che resteranno in Wartsila nei reparti che non verranno dismessi, sarà sottoposto anch'esso a un processo di condivisione.



Infine, sulla proposta di ripresa dell'attività avanzata da Wartsila (fino a giugno 2023), proseguirà il confronto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali. ARC/GG/ma