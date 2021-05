Wedding: Fedriga-Bini, proposte imprese inviate a Conferenza Regioni

Trieste, 3 mag - "Le proposte avanzate da Confcommercio e Confartigianato per quanto riguarda le filiere del wedding e degli eventi saranno inviate alla Conferenza delle Regioni per una valutazione. La situazione di questi settori è particolarmente delicata, perché l'organizzazione di cerimonie ed eventi necessita di tempi certi. Soprattutto con la bella stagione alle porte per queste imprese l'attività programmatoria è fondamentale. Una criticità che intendo sottoporre presto al Governo per evitare che tali attività vengano ulteriormente penalizzate dalla pandemia".



Lo ha confermato il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga, durante l'incontro in via telematica con i presidenti di Confcommercio e Confartigianato Fvg, Giovanni Da Pozzo e Graziano Tilatti, al quale ha partecipato anche l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio bini.



Fedriga ha sottolineato che "l'andamento della curva pandemica fa ben sperare, quindi stiamo valutando le migliori soluzioni possibili e le regole necessarie per consentire il riavvio delle imprese ancora bloccate a causa del virus. Auspico che dal confronto con il Governo previsto per questa settimana per valutare il nuovo decreto emerga la possibilità di anticipare le riaperture per molti settori produttivi".



L'assessore Bini ha quindi evidenziato la "totale disponibilità della Regione al dialogo con le imprese e la volontà di continuare a supportare le aziende in difficoltà a causa della pandemia. Nello specifico, le imprese del wedding sono state inserite tra i beneficiari del terzo bando ristori emanato dalla Regione, ma per la ripresa del comparto è fondamentale che, nel rispetto di regole chiare, venga consentito il riavvio delle attività di un settore che non è limitato solo agli eventi, ma tocca molti altri comparti tra cui quello immobiliare e dell'arredamento".



Da Pozzo e Tilatti hanno espresso apprezzamento per le iniziative messe in campo dalla Regione e hanno sottolineato la necessità di arrivare, prima possibile, ad una ripartenza in piena sicurezza del settore del wedding e degli eventi attraverso protocolli da applicarsi in modo serio e capillare. ARC/MA/ep