Welfare: Rosolen, Abc Burlo svolge attività preziosa per famiglie

Trieste, 15 set - "Il ruolo di associazioni di volontariato come Abc Burlo è fondamentale all'interno del nostro sistema welfare. Esse si pongono come un servizio integrato affinché i numerosi fabbisogni emergenti delle famiglie, erroneamente considerati accessori e divenuti invece essenziali, trovino risposta". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen alla conferenza stampa in cui l'Associazione bambini chirurgici del Burlo ha presentato i risultati del progetto "Supporto psicologico dalla diagnosi prenatale", che sostiene i genitori dei bambini con malformazioni per cui si prevede una terapia chirurgica. Dall'inizio del progetto, siglato insieme all'Irccs Burlo Garofolo nel 2018, Abc ha potuto sostenere e accompagnare 737 famiglie, per un totale di 2.003 incontri. Rosolen ha evidenziato la vicinanza della Regione alle famiglie dei bambini ospedalizzati o che necessitano di istruzione a domicilio, facendo riferimento in particolare alla recente approvazione da parte della Giunta del progetto che accompagnerà l'Istituto comprensivo Dante Alighieri di Trieste negli interventi di supporto educativo, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. "Un'azione importante - ha sottolineato l'assessore - per garantire il diritto allo studio e uguali opportunità di crescita agli alunni in situazioni di temporanea malattia". La rappresentante dell'Esecutivo ha citato inoltre lo strumento dei bonus psicologici, utilizzato dalla Regione per diverse categorie tra cui gli studenti delle scuole secondarie che, durante e dopo la pandemia, hanno manifestato situazioni di disagio o di malessere psico-fisico. ARC/PAU/gg