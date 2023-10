Welfare: Rosolen, Fvg sempre più attrattivo per società benefit

L'assessore ha presentato la seconda edizione di "Fabbricare Società" in programma il 24 e 25 ottobre a Trieste e Udine Trieste, 3 ott - "Il Friuli Venezia Giulia è e vuole essere sempre più attrattivo rispetto al tema della qualità in senso ampio: della vita, del lavoro, dell'ambiente e del tessuto nel quale le società possono inserirsi. Il Forum delle società benefit nasce nella nostra regione perché vogliamo costruire un modello positivo rispetto all'impatto che qualsiasi società ha all'interno della comunità nella quale è insediata. Le società benefit forniscono risposte puntuali ai lavoratori rispetto alle loro esigenze e all'ambiente nel quale si inseriscono. Si tratta di un'economia rigenerativa fondata sul principio che le realtà imprenditoriali insediate sul territorio restituiscano valore alla comunità. Un'idea che trova radici profonde in Friuli Venezia Giulia con le esperienze di Torviscosa, di Linussio a Tolmezzo e dei cantieri navali di Monfalcone per citare solo le principali". È questo il messaggio con cui l'assessore regionale al Lavoro, Università ricerca Alessia Rosolen ha presentato la seconda edizione di Fabbricare Società, il forum nazionale dedicato alle società benefit, che si terrà il 24 ottobre a Trieste e il 25 ottobre a Udine, mentre il prossimo anno sarà ospitato da Pordenone e Gorizia. L'evento, promosso dalla Regione attraverso l'Agenzia Lavoro&Sviluppolmpresa in collaborazione con Animaimpresa e Salone della CSR, ospiterà alcune delle più importanti aziende, nazionali ed internazionali, che hanno già effettuato la transizione a benefit o sono nate tali, e sarà arricchito dagli interventi di studiosi e figure accademiche che forniranno elementi analitici e teorici rispetto all'impatto che hanno queste nuove forme statutarie hanno sul lavoro, la vita e le comunità locali. Analizzando i dati delle Camere di commercio, il numero delle società benefit in Friuli Venezia Giulia è cresciuto del 52% da ottobre 2022 ad agosto 2023, passando da 52 a 79. Rosolen ha sottolineato che il forum sarà uno spazio di riflessione "perché questo modello societario può essere la piattaforma condivisa tra pubblico e privato per affrontare le nuove sfide della società, della produzione, del lavoro anche in termini di welfare e di maggiore attrattività verso i nuovi lavoratori. Un modello che ci consente di progettare azioni legate agli effetti di alcune importanti variabili che si stanno manifestando nel mondo del lavoro e della produzione come la crisi demografica, la richiesta di maggiore flessibilità e conciliazione anche attraverso il lavoro agile e, non meno importante, la necessità di continuare a investire sull'equità di genere". Numerosi gli ospiti di rilievo che interverranno durante l'evento, a partire da Otto Scharmer della Sloan School of Management del MIT di Boston; Ervin Laszlo del Laszlo Institute, teorico dei sistemi più volte candidato al Nobel per la Pace; Andrew Kassoy, fondatore dell'ente certificatore internazionale B Lab; Domenico Siclari dell'Università La Sapienza di Roma; Laura Gori, nota imprenditrice, attivista delle benefit corporation e nel consiglio di Assobenefit e Rossella Sobrero, una delle massime esperte in Italia sui temi della responsabilità sociale d'impresa. Per quanto riguarda le tematiche affrontate nel corso di Fabbricare Società, il direttore dell'Agenzia Lavoro&Sviluppoimpresa Lydia Alessio Vernì ha confermato che ci sarà un'apertura verso le società benefit sviluppatesi in tutto il territorio nazionale; inoltre la "due giorni" permetterà alle imprese del Friuli Venezia Giulia di approfondire quanto avvenuto nel resto del Paese e, allo stesso tempo, favorire il networking, prestando un'attenzione particolare alle collaborazioni con il mondo della ricerca scientifica. ARC/MA/al