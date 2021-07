Dove acquistare prodotti sani e freschi a Trieste

Prodotti freschi e di qualità sono ormai all’ordine del giorno tra le richieste dei consumatori triestini (e non solo). Ma dove trovare tutto ciò?

Consapevolezza e ricerca delle materie prime. Sono queste le caratteristiche del consumatore medio oggi, sempre più attento alla ricerca di ciò che porta a tavola o mangia al ristorante. Con il termine “ricerca” non si intende per forza un prodotto raffinato. Piuttosto, un ingrediente semplice ma che sappia parlare della propria storia.

Per questo motivo la tendenza del consumatore è quella di affidarsi a luoghi che sappiano proporre prodotti d’eccellenza, compatibili con le proprie esigenze. E gli imprenditori del settore alimentare dovranno essere lungimiranti nel capire le tendenze del momento.

Mangiare bene a Trieste

Per gli abitanti di Trieste, la ricerca del buon gusto e della qualità è finalmente esaudita. Sì, perché il 3 marzo 2021, la Zazzeron Supermercati SRL, ha aperto in centro città, in Corso Italia n.9 presso la Galleria Rossoni, un negozio di specialità alimentari unico nel suo genere: una vera e propria Officina, l’Officina dei gusti Zazzeron, riassunto degli ultimi dieci anni di ricerca e selezione del suo titolare, ormai uno specialista del buon gusto e dei centri alimentari.

Com’è fatto il negozio

Il negozio racchiude, in 250mq di vendita su due livelli, le migliori prelibatezze dei reparti di Frutta e Verdura, acquistate direttamente al mercato di Trieste, i reparti di Salumeria e di Formaggeria, un freschissimo banco pesce servito giornalmente, e carni di prima qualità lavorate e sezionate dal reparto Macelleria. e tutte quelle specialità di una bottega "magnativa" che si rispetti.

Ultimo ma non meno importante il reparto Vini, diretto dal sommelier Gianluca Castellano che governa e gestisce il pianeta Vino di tutta l'azienda Zazzeron. Al piano superiore, sorseggiare una bottiglia. Nel reparto Enoteca, complice l'infinita conoscenza del Sommelier Gianluca e la maestria di Giuliano, maestro del reparto Salumi e Formaggi, e Valentina, i calici possono essere uniti a piatti e taglieri d’eccellenza.

Un percorso completo

Con questa Bottega, che per la sua varietà di colore e di materie prime tende a offrire un senso di benessere e felicità, il cliente viene accompagnato da un sapore all’altro, lasciandosi trasportare da una varietà infinita di prodotti. Per un percorso degustativo che sia a 360 gradi, completo e dotato di ogni prelibatezza che la natura sa offrire. La particolarità dei prezzi, che rimangono uguali a quelli proposti sullo scaffale, rende il tutto ancora più unico e dedicato al cliente.