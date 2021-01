"Per Trieste il 2021 un anno di cambiamento, se lo vorremo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

I momenti in cui noi triestini possiamo far sentire per davvero la nostra voce sono, e non da oggi, pochissimi. Le discussioni sui social media non cambiano nulla. Le petizioni risultano fondamentalmente inutili. L'opposizione politica, per le questioni che contano davvero, risulta non pervenuta. Andare in piazza, a Trieste, porta risultati solo se una parte consistente dell'establishment sostiene e intende manovrare le proteste a proprio vantaggio. In generale, chi amministra Trieste pare avere il "super-potere" di ignorare la voce dei cittadini esterni al sistema, e ne ha ormai fatto uno stile di vita. Le voci totalmente indipendenti dall'establishment si possono contare, forse, sulle dita di una mano.

Le proposte

Questo è potuto avvenire, però, solamente perché noi triestini lo abbiamo permesso. Noi di Podemo siamo felici di non fare parte, nemmeno lontanamente, della classe politica attuale. E non intendiamo sprecare quell'unica e rara occasione che il 2021 ci porterà: quella di licenziare una serie infinita di amministratori profondamente inetti e senza idee degne di nota. Vedremo di tutto, da qui alle elezioni: liste civetta, candidati folgorati sulla via di Damasco, iniziative ad personam, apparentamenti a sorpresa, e così via. Ma quella che ci troveremo a fare non sarà una semplice croce su di un foglio; sarà invece una scelta precisa, per un'opportunità rara per dare una direzione al futuro di tutti noi.

Podemo

Podemo è un movimento nato e sviluppato completamente al di fuori del sistema attuale. Ci auguriamo ed auguriamo a tutti i triestini di passare un 2021 in cui fare scelte coraggiose apparirà sempre più necessario. E quando sarà il momento noi saremo lì, a rappresentare il coraggio di Trieste. Auguri! / Srečno! / Gute Rutsch! Arlon Stok Podemo

Gallery