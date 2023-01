Il Fvg festeggia 60 anni di autonomia: ospite il ministro Ciriani

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani sarà a Trieste per la celebrazione dei 60 anni dello Statuto di Autonomia della Regione Fvg, in programma martedì 31 gennaio, dalle ore 10 nell'aula dell'assemblea legislativa a Trieste. Lo ha confermato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, che ha illustrato il programma degli eventi previsti dal 31 gennaio al 3 febbraio. La celebrazione aprirà i lavori per la penultima tornata di sedute prima dello stop per le elezioni regionali del 2-3 aprile.

Previsti anche eventi d'intrattenimento tra cui lo spettacolo "Vi racconto l'autonomia a teatro" che, sulla falsariga di quel che realizzò Roberto Benigni per raccontare in modo diverso la Costituzione, intende coinvolgere in modo emotivo i cittadini. In programma anche un concerto dal titolo "Essere speciali" a Gorizia, collegato al progetto Go!2025 e pensato per valorizzare le eccellenze musicali del Fvg, oltre alla diffusione del video "60 Fvg 60", un originale racconto di questi primi sessant'anni in soli 60 secondi realizzato da Acon.

Tra i relatori il presidente Zanin, il governatore Massimiliano Fedriga, il presidente dell'associazione ex Consiglieri, Dario Barnaba, l'ex segretario generale della Regione, Giovanni Bellarosa, lo studente universitario Tommaso Piccin, e il ministro Ciriani. Quanto ai provvedimenti all'esame del Consiglio si tratta principalmente dei disegni di legge FVGreen, Fonti energetiche rinnovabili, Enti locali-Personale e Commercio, oltre alla proposta di legge nazionale per la reintroduzione delle Province.