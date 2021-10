Adesso Trieste all'8 per cento, Laterza: "Assemblea sovrana, discuteremo tutti assieme"

Il candidato sindaco commenta il risultato che vede il movimento municipalista come vera novità della politica locale. "Noi nati per creare discontinuità con la vecchia politica"

Adesso Trieste arriva oltre l'8 per cento e la politica si chiede cosa farà il movimento municipalista al ballottaggio. "Innanzitutto dobbiamo dire che per quanto riguarda l'astensionismo siamo di fronte a delle percentuali clamorose" ha detto Riccardo Laterza, commentando l'affluenza al 47 per cento. "Sentiamo anche noi il peso della responsabilità di invertire questa tendenza. Il nostro impegno sarà quello di costruire degli strumenti per tornare a credere nella politica. Domani ci riuniremo nella nostra assemblea a Borgo San Sergio e discuteremo cosa fare".

Durante l'assemblea At fa sapere di voler discutere dei risultati. "Resta il fatto - conclude il 28enne triestino - che siamo nati per costruire discontinuità con la politica vecchia. Fino ad oggi volevamo arrivare al secondo turno e vincere le elezioni. Per noi non è una sconfitta, siamo un soggetto politico che sta crescendo. Il lavoro da fare è tanto".