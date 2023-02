Adesso Trieste: "Ecco le domande di attualità che ci impediscono di portare in Consiglio"

TRIESTE - Merchandise non autorizzato alla mostra di Banksy, definito "frode" dall'ufficio stampa dell'artista, la statua di Sissi che non sarà spostata nell'area ex Tripcovich e la chiusura per frana della ciclabile di viale Miramare appena riqualificata: sono alcune delle perplessità di Adesso Trieste, che sarebbero state oggetto di domande d'attualità in Consiglio comunale. Tuttavia, per la seconda volta, in aula non ci sarà la fase del question time. Per questo i consiglieri di At, Giulia Massolino, Riccardo Laterza e Kevin Nicolini hanno oggi convocato una conferenza stampa davanti al Comune, ponendo le domande alle foto degli assessori competenti poiché "l'unico modo di vedere gli assessori è stamparsi le foto", hanno dichiarato.

Nella Conferenza dei Capigruppo, è stato spiegato, un Consigliere di maggioranza ha dichiarato che gli assessori sono troppo impegnati con la campagna per le elezioni regionali, il che porterebbe a pensare che fino ad aprile non saranno affrontate domande d'attualità. Per questo i consiglieri hanno reso pubbliche alla stampa le domande, sollecitando così una risposta degli assessori, definiti "pluri-incaricati e sempre troppo impegnati per rispondere a domande sui temi di interesse della cittadinanza".

La questione forse più 'scottante' riguarda la mostra di Banksy: "C'è stata una notizia diffusa dall'osservatorio Fvg - ha spiegato Massolino -relativamente a una dichiarazione dello studio legale di Banksy, che ha definito 'frode' la vendita all'interno della mostra di merchandising non autorizzato e che, nello stesso caso a Milano, ha comportato un'azione legale nei confronti dell'amministrazione. La mostra è promossa dalla Regione e dal Comune, quindi chiediamo quali sono le strategie di difesa e le motivazioni dell'amministrazione comunale".

Tra le altre domande due di queste, firmate da Riccardo Laterza, riguardano dichiarazioni del sindaco Dipiazza alla stampa. Il primo cittadino ha, in primo luogo, dichiarato di essere coinvolto da diverso tempo nella vendita della struttura dell'ex Silos, ora di proprietà delle Coop, e "da anni sono previsti interventi nel piano delle opere per ben 17,7 milioni nell'ambito di un Accordo di Programma mai attuato dalle parti", motivo per cui Laterza richiede aggiornamenti in merito. La seconda questione è legata all'area ex Tripcovich, nella quale, ha dichiarato il sindaco, non verrà spostato il monumento di Sissi, "nonostante questo fosse esplicitamente previsto dal progetto - ricorda l'esponente di Adesso Trieste - pagato 50mila euro e inviato alla Soprintendenza per ottenere il via libera all'abbattimento della Tripcovich". Ci si chiede quindi quali siano le reali intenzione del Comune, auspicando "isole di verde e aree gioco per bambini, non l'ennesima isola di calore in pieno centro".

Il consigliere Nicolini si interroga poi sullo stato dei lavori relativi alla frana in via dei Moreri, che "continua a comportare gravi disagi ai residenti", e sulla scuola di via Manzoni, trasferita in via Foscolo e a Valmaura per lavori antisismici e quindi piuttosto lontana dalla sede originaria.

Un'altra domanda a firma Massolino riguarda la recente chiusura di un tratto della ciclopedonale di viale Miramare interessato da una frana, percorso "di fondamentale interesse sia per la mobilità urbana che per il tempo libero, oltre che di rilevanza regionale e nazionale rientrando nella rete Eurovelo, appena riqualificato con un intervento da mezzo milione di euro". La Consigliera chiede conto dei tempi previsti per la riapertura e del perché non sia stato previsto un percorso alternativo temporaneo.