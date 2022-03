"Aldi non è caso isolato, grande distribuzione è precariato e sfruttamento"

L'opposizione scende in campo per esprimere solidarietà a Giovanni Manca, il quarantenne licenziato dalla multinazionale Aldi nei giorni scorsi a Trieste. Alla manifestazione di protesta organizzata dalla Cgil - alla quale ha aderito anche Rifondazione Comunista, oltre ad un gruppo riconducibile al Coordinamento No Green Pass - hanno partecipato anche il dem Roberto Carli e il municipalista Riccardo Laterza.

"Piena solidarietà a Giovanni per il suo licenziamento - queste le parole del giovane leader di Adesso Trieste -, una risposta al tentativo dei lavoratori di Aldi di organizzarsi dal punto di vista sindacale. Si tratta purtroppo di un episodio non isolato, perché il settore del terziario in generale e della grande distribuzione in particolare è un terreno di precarietà e sfruttamento. Anche per questo un'Amministrazione Locale dovrebbe promuovere un altro modello di sviluppo urbano, con meno centri commerciali e supermercati e più commercio di vicinato".

“Il Pd è al fianco dei lavoratori - così l'esponente del Partito democratico -, sostiene il confronto e il dialogo con le rappresentanze sindacali, ancora di più in questo momento di difficoltà per l’economia e l’occupazione. Siamo a questo presidio per chiedere all’Aldi che ci siano corrette e costanti relazioni sindacali, per risolvere assieme e in trasparenza fatti molto discutibili come il licenziamento al punto vendita di Trieste ma anche il complesso delle criticità segnalate nei vari i punti vendita Aldi in regione”.