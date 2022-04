Amministrative a Duino Aurisina: la Lista Pallotta schiera i 16 candidati

La Lista Civica Pallotta Sindaco presenta i suoi 16 candidati per le prossime elezioni amministrative del Comune di Duino Aurisina. L'incontro è avvenuto sabato 9 Aprile 2022 all’Hotel Eden, alla presenza dei candidati stessi e del capolista, l’Assessore Stefano Battista, insieme al sindaco in carica Daniela Pallotta. La Lista Civica nasce "dalla volontà di svincolarsi dalle logiche di partito - si legge in una nota -, raccogliendo attorno a sé tutti i cittadini che chiedono un’amministrazione che si adoperi unicamente per il bene del territorio di Duino Aurisina e rappresentando la componente civica della coalizione. Legame con il territorio, onestà, impegno, dedizione e continuità sono i punti chiave che animano la lista, il cui motto è Con-senso Civico".

“5 anni fa - ha spiegato Battista - lo slogan che ha caratterizzato la nostra campagna elettorale è stato: “abbiamo tanti progetti in Comune.” Dopo 5 anni tanti di questi progetti sono stati realizzati, ma altri sono da portare a compimento. Vorremmo portare a termine questo progetto lungo 10 anni. Per questo il nostro obiettivo, assieme a voi tutti, è permettere a Daniela Pallotta di concludere questo lavoro perché come ha detto lei stessa alla sua presentazione a candidata Sindaco: “non fermarti quando sei stanca, ma fermati solo quando hai finito”.

:“Fedeli dal primo all’ultimo giorno - continua - al mandato che riceveremo dai cittadini, l’impegno è di onorarlo in supporto dell’unica persona che ha dimostrato in questi anni di saper gestire al meglio la macchina comunale: Daniela Pallotta. Daniela ha gestito questo comune con passione e impegno in questi 5 anni. Un lavoro non facile, sia per lo stato in cui abbiamo trovato questo comune sia dall’avvento della pandemia che, da un lato ha interrotto parte del lavoro ordinario, ma dall’altro ha permesso di dimostrare la sua tenacia e amore per Duino Aurisina.”

La lista dei candidati

STEFANO BATTISTA Assessore uscente al Bilancio e all’Istruzione e capolista della Lista Civica Pallotta Sindaco

GIORGIO BIASIOL ricercatore al CNR e appassionato di walking

ELIANA BON insegnante nella Scuola d’infanzia di Duino

MARA BONIFACIO impiegata nella Pubblica Amministrazione

EMANUELE COZZUTTO dipendente del Ministero della Difesa e istruttore di calcio GIOVANNI CRUPI macchinista ferroviario e guida naturalistica

ROBERTO DELL’OSTE per 40 anni ha lavorato in Area Science Park

SERGIO FERMO titolare di un’impresa di gestione del verde

PAOLO FILLINI libero professionista

ARIELLA KRANJEC segretaria amministrativa e insegnante di karate ALBERTO LEGHISSA velista professionista, skipper

PAOLO PARMEGIANI agronomo

GIULIANO PESEL medico del lavoro e dirigente di una casa di cura TATIANA PIPAN titolare di un’impresa agricola

ENEA SAVINI imprenditore e ristoratore

IVANA VOBORNIK ricercatrice al CNR