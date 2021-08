Amministrative: Max Tramontini si candida con Fratelli d'Italia

L'amministratore di "Te son de Trieste se" aveva già annunciato la sua candidatura in consiglio Comunale, ma non aveva comunicato la lista di riferimento, che ora è stata ufficializzata

La voce era già nell'aria ma ora è stata confermata: Max Tramontini si candida al consiglio comunale con Fratelli d'Italia per Roberto Dipiazza Sindaco. Il partito di Giorgia Meloni ha di recente ufficializzato le liste e l'amministratore di "Te son de Trieste Se" ha diffuso sulla pagina del gruppo un video in cui dichiara di farne parte. La candidatura era già nota da tempo, solo stamattina l'admin ha condiviso con l'ampia comunità del suo gruppo e con tutto il popolo del web la lista d'appartenenza.

"Qualcuno aveva già indovinato, altri un po' meno - ha spiegato Tramontini -, Sono fiero di candidarmi con un partito che, con coerenza, coraggio e serietà, risponde alle esigenze dei cittadini. Per me sarà una bella esperienza, sarà una nuova sfida bella, stimolante e difficile ma sono sicuro che con il vostro aiuto e con il vostro voto porteremo avanti le battaglie che hanno al centro la nostra città e i triestini. In questo mese che manca alle elezioni ci incontreremo non solo virtualmente, ma soprattutto nelle strade e nelle piazze".