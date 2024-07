Norma leghista strizza l'occhiolino ai no vax, Forza Italia: "La Regione alzi la voce"

TRIESTE - "Torna l'antiscienza, questa volta a fari spenti, tramite un emendamento presentato 'a titolo personale' dal senatore Claudio Borghi. La proposta, che strizza l'occhio al popolo no vax, mira a rendere facoltativi i 12 vaccini obbligatori per i bambini e i ragazzi intenzionati a iscriversi alle scuole pubbliche e paritarie. Se la 'norma Borghi' dovesse passare, sarebbe la deregulation totale, con tutti i rischi del caso". Lo afferma, in una nota, Roberto Novelli consigliere regionale di Forza Italia nel chiedere "alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di alzare forte la voce per manifestare la propria totale contrarietà a una norma che farebbe ripiombare tutti in un clima molto cupo che abbiamo già vissuto in anni recenti".

Le parole di Novelli

"La legge sull'obbligo vaccinale per l'accesso a scuola - prosegue Novelli - si è dimostrata importante ed efficace per alzare gli specifici livelli di copertura. Lo confermano i dati del ministero della Salute rispetto alla situazione epidemiologica per il morbillo. In questi anni di vigenza della legge Lorenzin la copertura vaccinale entro i 24 mesi è passata dall'87,21% del 2017 al 94,38% del 2023, percentuale molto prossima all'obiettivo del 95% che dovrebbe garantire di ridurre al minimo il rischio di focolai. Oggi soprattutto nei Paesi meno sviluppati, anche quelli da cui arrivano i minori non accompagnati, di morbillo si muore. Solo il vaccino ha permesso di salvare milioni di vite e consente di tenere la situazione sotto controllo".

"La Regione faccia sentire la sua voce"

"Le vaccinazioni all'interno delle classi scolastiche mettono al riparo da possibili contagi i bambini che a causa di malattie autoimmuni o di altro tipo non si possono vaccinare e proteggono anche i famigliari fragili. Senza questa barriera, i rischi di conseguenze molto gravi salgono in modo esponenziale. Il Friuli

Venezia Giulia - conclude l'esponente di maggioranza - deve far sentire la sua voce contro questa proposta fuori dal tempo e dalla scienza, promuovendo una campagna di sensibilizzazione che trovi adesioni in tutte le Regioni".