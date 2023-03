Tajani: “Un business forum italo - serbo a Trieste nel 2024”

TRIESTE - “Abbiamo voluto organizzare il prossimo business forum italo - serbo a Trieste il prossimo anno, perché il Fvg è la regione che guarda più da vicino i Balcani non è un caso che noi come governo abbiamo presentato a Trieste la strategia dell’esecutivo nei confronti dei Balcani”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una conferenza stampa alla presenza degli esponenti e dei candidati locali di Forza Italia, alla presenza di Sandra Savino, sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tajani ha anche parlato di “una serie di visite" da parte del Governo "in tutti i Balcani”, in particolare un business forum che si è svolto nella scorsa setimana a Bergrado, al quale “erano presenti circa 500 imprese italiane e serbe in una serie di incontri molto positivi, dando vita a una nuova stagione, come dichiarato dal presidente della serbia Vu?i?”.

Per il ministro i Balcani occidentali sono “una regione fondamentale, con tanti paesi che chiedono di essere parte dell’Unione Europea, non dobbiamo abbandonare questa parte di Europa così vicina all’Italia, che ha tanti legami col nostro paese, a interessi extraeuropei”, annunciando poi “una riunione organizzata da me a Roma con tutti i ministri degli esteri dei paesi dei Balcani Occidentali candidati a far parte dell’Ue”. I

l ministro degli esteri ha anche citato “l’azione diretta dell’Italia in una situazione che vede il contrasto tra Serbia e Kosovo” e “la presenza dei nostri militari lungo la frontiera tra Kosovo e Serbia, determinante per favorire il processo di pace, come di grande importanza la presenza dei nostri militari in Bosnia Erzegovina e della guardia di finanza in Albania”.