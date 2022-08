Elezioni: chi sono i candidati del Fvg

Sono state depositate ieri in tribunale le liste dei candidati del Fvg alle elezioni del 25 settembre per Camera e Senato. Saranno eletti il 25 settembre 12 parlamentari dalla nostra regione: otto alla Camera e 4 al Senato, di cui un terzo dai collegi uninominali. Di seguito le candidature nel dettaglio per i principali partiti tra i 21 in gioco.

Coalizione di Centrodestra

Fratelli d’Italia

Nicole Matteoni è capolista alla Camera, a seguire Emanuele Loperfido, Marika Diminutto e Antonio Garritani. Al Senato capolista Luca Ciriani poi a seguire Francesca Tubetti e Giambattista Turridano. Per i collegi uninominali: alla Camera, per il collegio di Udine, Walter Rizzetto. Al Senato Luca Ciriani.

Lega

Il partito di Salvini schiera per il proporzionale alla Camera Vannia Gava, Graziano Pizzimenti e Aurelia Bubisutti. Per il Senato Marco Dreosto, Raffaella Marin e Daniele Moschioni. Ai collegi uninominali alla Camera, per la coalizione figurano i nomi di Vannia Gava per Pordenone e Paolo Panizzut per Trieste.

Forza Italia

Capolista alla Camera sarà Sandra Savino, seguono Roberto Novelli, Anna Bidoli e Fabio Gentile. Capolista per il senato Franco Dal Mas, seguiti da Eleonora Viscardis e Dario Obizzi.

Noi Moderati

Ai plurinominali, per i Moderati alla Camera correranno Maurizio Lupi, Giulia Manzan, Gianni Sartor, Clelia Cao. Al Senato Enzo Bortolotti, Laura Baseggio e Mirko Bortolin

Coalizione di Centrosinistra

Partito democratico

Nel plurinominale la capolista alla Camera sarà Debora Serracchiani (a seguire Cristiano Shaurli, Serena Francovig e Fausto Tomasello), per il senato Tatjana Rojc, Paolo Coppola e Roberta Russi. Per i collegi uninominali alla Camera si presentano Caterina Conti per Trieste-Gorizia, Manuela Celotti in quello di Udine e Gloria Favret per Pordenone.

Europa Verde – Sinistra Italiana

I Verdi e Sinistra Italiana schierano all’uninominale per il senato Furio Honsell, mentre per il proporzionale Serena Pellegrino, Daniele Andrian e Roberta De Simone alla Camera e Tiziana Cimolino, Michele Ciol e Giulia Giorgi al Senato.

+ Europa

Alla Camera: Monica Balbinot, Fabrizio Manganelli, Manuela Zambrano, Diego Zanette. Al Senato: Stefano Santarossa, Francesca Bonemazzi, Roberto Zucconi, Valentina Cosimati.

Impegno civico

Il partito di Luigi Di Maio e Tabacci, per i plurinominali schiera alla Camera Simona Bruschi, Piercarlo Borgogelli e Antonella Giordano. Al Senato Emiliana Morgante, Marco Ricci e Simona Di Blasi

Movimento 5 Stelle

Per il proporzionale, il ministro Stefano Patuanelli sarà capolista al Senato (candidato anche in Lazio e Campania), seguito dall’ex consigliera comunale Elena Danielis e Bruno Lorenzini. Alla Camera Luca Sut, deputato uscente, seguito da posto Ilary Slatich e Marco Castenetto. Per l’uninominale, Patuanelli al Senato e alla Camera Luca Sut per Pordenone, Cesidio Antidomi per Udine e Adriana Panzera per Trieste.

Azione/Italia viva

Per il terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda il capolista alla Camera è Ettore Rosato, per proseguire con Isabella De Monte, Giovanni Fania e Antonella Paschetto. Al Senato Nicola Turello (capolista), Antonella Grim e Francesco Brollo. Per i collegi uninominali della Camera Daniela Rossetti (collegio di Trieste e Gorizia), Maria Sandra Telesca (Udine) e Teresa Tassan Viol (Pordenone). Al senato Giuliano Casenetto.

Mastella, Noi di centro

Questi i candidati per i collegi uninominali: Enrico Masiero (Senato), Cinzia Braulinese (Pordenone) Elisabetta Romeo (Udine), Paolo Corrado (Trieste). Questi i nomi per il proporzionale: alla Camera Elisabetta Romeo, Paolo Corrado e Cinzia Braulinese, al Senato Enrico Masiero e Irene Giurovich

Vita

Alla Camera plurinominale per il partito no vax si presenta Ugo Rossi come capolista (seguito da Ambra Fedrigo e Marcello Di Finizio) e come candidato alla Camera uninominale nel collegio di Udine. Sempre per l'uninominale, a Trieste e Gorizia è candidato Marcello Di Finizio e a Pordenone Ambra Fedrigo. Per il proporzionale al Senato ci sarà Marco Bertali, Ida Iadanza e Renato De Simone.

Italexit

Per il partito di Gianluigi Paragone Stefano Puzzer sarà capolista in Emilia Romagna. In Fvg, invece, la capolista alla Camera sarà Raffaella Regoli e per l’uninominale al Senato Antonino Iracà. Questi i nomi per il maggioritario alla Camera: Franco Zonta (Trieste-Gorizia), Ketty Rodela (Udine) ed Ester Dilda (Pordenone).

Unione popolare

Per i plurinominali del partito di De Magistris, alla Camera Anna Manfredi, Goran Cuk e Yana Ehm, al Senato Gregorio Piccin, Maria Teresa Fernandez e Norberto Fragiacomo. Per gli uninominali Milia Accomando al Senato, Silvia Di Fonzo per Trieste-Gorizia, Ivan Volpi per Udine, Gian Luigi Bettoli per Pordenone.

Gilet arancioni e Partito pensiero azione

Per i plurinominali alla Camera Massimo Gervasi, Cristina Pozzo e Mauro Menardi.

Italia sovrana e popolare

Uninominali alla Camera: Giuseppe Guerra a Trieste, Lucia Giordani a Udine e Fabio Camillucci al collegio del Senato. Per i plurinominali, il capolista alla Camera sarà Pamela Volpi, al senato Andrea Zhok.

Partito animalista

Camera: Erich Grimaldi, Marzia Zappetti, Antonio Miclavez, Letizia Pallara, Marco Restaino. Uninominale: Stefano Volpi. Senato: Riccardo Szumski, Susanna Rigutti, Fabio Rabak. Uninominale: Gilberto Gamberini.