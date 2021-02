Causa collettiva contro il governo per risarcire i ristoratori: l'iniziativa di FdI

Il costo della causa per gli imprenditori sarà pari a zero. Matteoni e De Blasio (FdI): "La costante incertezza ha creato danni a fronte di ristori del tutto inadeguati”

Una causa legale collettiva per chiedere al Governo un risarcimento ai ristoratori dopo le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Si tratta di "Sos ristoratori", un'iniziativa promossa da Fratelli d'Italia con l'obbiettivo di ottenere un indennizzo per queste categorie che soprattutto a Trieste sono numerose. Il tutto è partito da un'idea dei parlamentari Marco Osnato (responsabile dipartimento commercio), Paolo Trancassini e Riccardo Zucconi (ristoratori e ideatori dell’iniziativa). Secondo gli organizzatori, finora le adesioni sono state molte.

“Gli operatori che volessero partecipare a questa iniziativa dovranno contattare il partito inviando una mail a sosristoratori@fratelli- italia.it allegando la documentazione richiesta per una valutazione del singolo caso. Saranno ricontattati dal pool di avvocati che a Roma esaminerà la documentazione. Il costo della causa per gli imprenditori sarà pari a zero.” Spiega Nicole Matteoni, vice segretario provinciale di Fratelli d’Italia Trieste “I danni subito dai ristoratori sono ingenti e Fratelli d’Italia ha voluto essere vicino alla categoria con questa iniziativa concreta”

“Importante rispettare la scadenza di questa azione legale: per aderire bisogna inviare l’adesione entro il 15 febbraio 2021. Questa iniziativa è importante per tutti i ristoratori e pubblici esercizi triestini che si sono ritrovati più e più volte a chiudere le attività all’improvviso e che hanno investito per mettere in sicurezza i locali come richiesto dal Governo Conte. Approvvigionamenti e gestione del personale non possono essere gestiti alla giornata” evidenzia Maurizio De Blasio, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia Trieste ”e la costante incertezza ha creato danni a fronte di ristori del tutto inadeguati”.