Fedriga sempre più su, Dipiazza è 50esimo: la classifica de Il Sole 24 Ore

Arriva puntuale come ogni anno la classifica degli amministratori e delle amministratrici regionali e locali di tutta Italia: è stato infatti pubblicato oggi, lunedì 4 luglio 2022, da parte del quotidiano economico il Sole 24 ore lo studio Governance Poll 2022 sui presidenti di Regioni e sindaci più amati dello Stivale.

Come Massimiliano Fedriga ritorna al secondo posto tra i governatori regionali, sempre dietro l'imbattibile compagno di partito, il leghista Luca Zaia "re del Veneto", anche Roberto Dipiazza guadagna qualcosina, con un lieve incremento del suo gradimento. Chi affonda è invece Pietro Fontanini che come sindaco perde ancora un 1,5 per cento di consensi risalendo però la classifica dal 90esimo al 70esimo posto. Per Massimiliano Fedriga si tratta di un grande exploit, con un consenso che, ad un anno dalle elezioni del 2023, è ancora in crescita: il Sole 24 Ore stima l'aumento di consensi di un +9%, che gli vale il 68% totale.Questo risultato gli vale il sorpasso di Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e suo predecessore a capo della conferenza delle Regioni.

Per quanto riguarda gli altri sindaci del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Ciriani si piazza al decimo posto, primo tra i quattro sindaci dei Comuni capoluogo con un consenso del 58 per cento, mentre Rodolfo Ziberna, primo cittadino di Gorizia che l'anno scorso si era piazzato in ottava posizione nazionale, quest'anno non compare nella classifica.