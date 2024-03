Polemiche in commissione consiliare congiunta sui lavori alla scuola "Collodi"

TRIESTE - Una commissione congiunta - la quarta presieduta dal consigliere comunale Lorenzo Giorgi, e la quinta dalla consigliera comunale Manuela Declich - convocata per affrontare le criticità della scuola primaria “Collodi” che doveva tenersi, nelle intenzioni del proponente, il consigliere dem Luca Salviati e dei diversi firmatari, proprio negli spazi scolastici, si è invece tenuta stamattina nella sala Tergeste, quella “dei matrimoni”. Il motivo della richiesta di Salviati di svolgerla in loco era dettato dalla necessità di verificare sul posto le diverse criticità che interessano il plesso scolastico, come la recinzione perimetrale dell’istituto, la pavimentazione sconnessa del campo di calcio, la verifica dello stati dell’edificio in relazione alle norme antincendio e la riqualificazione dei bagni con la sostituzione dei sanitari. “Ho avuto un incontro con il dirigente scolastico Sergio Cimarosti - ha spiegato l’assessore con delega alle Politiche del Patrimonio Immobiliare, Elisa Lodi - e abbiamo già preso in considerazione la necessità di svolgere alcuni lavori. Sono state già fatte delle valutazioni di tipo economico. Abbiamo effettuato dei sopralluoghi per verificare l’entità di alcuni spandimenti, facendo dei sondaggi in copertura per capire da dove arrivassero e ci siamo imbattuti in una guaina che era degradata; il costo per la sua sostituzione è di 200 mila euro. Per quel che concerne la questione dei bagni e la sostituzione dei sanitari, abbiamo chiesto dei preventivi e la spesa prevista è di ulteriori 80 mila euro”. Lodi ha poi specificato di avere contezza “di tutti gli interventi necessari in tutti gli edifici scolastici del territorio comunale perché effettuiamo periodici sopralluoghi e perché i dirigenti scolastici si interfacciano con gli assessori competenti”. “Per noi questo è un momento importante - ha detto il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo "Iqbal Masih" di cui fa parte la primaria "Collodi" - perché, come confermatoci dall’assessore Lodi, le questioni sono state prese in carico. Siamo consapevoli dell’enorme lavoro che l’amministrazione sta facendo per l’edilizia scolastica, sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria che per gli interventi straordinari. La "Collodi" è un gioiello architettonico che con questi interventi sarebbe certamente valorizzato”. Ne è scaturito un dibattito che, a tratti è uscito fuori tema. Per Salvati “ancora una volta, dinanzi a richiesta di risposte sulle tempistiche relative all’effettuazione dei lavori, richiesti, tra l’altro, da decenni, l'assessore Lodi risponde vagamente. Questo è il modus operandi con il quale la giunta Dipiazza continua ad agire, in assenza di programmazione. Anche dinanzi alla richiesta di effettuare i lavori durante l’estate per non creare disagi alla didattica, non abbiamo ricevuto risposte”. Per quel che concerne, infine, la spesa, “nonostante si registrino ogni anno avanzi di risorse importanti - ha evidenziato il consigliere dem - emerge l'incapacità di gestirle in maniera efficiente”. Per il consigliere comunale di Adesso Trieste, Riccardo Laterza, "non solo non c'è alcuna garanzia sulla disponibilità dei fondi e sulla data d'inizio dei lavori per adeguare la scuola "Collodi" alle norme antincendio, ma il Comune non ha nemmeno ancora contezza di quali siano gli interventi effettivamente da realizzare. Se si parla di sicurezza e qualità delle strutture scolastiche non ci possiamo certo accontentare dei "faremo" dell'assessore Lodi".