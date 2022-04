Consiglio comunale, Famulari vicepresidente: c'è il sì di Dipiazza

"E’ giunto il momento del disgelo sul nome di Laura Famulari alla vicepresidenza". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Dipiazza a Telequattro annunciando che alla prossima riunione del consiglio comunale potrebbe vedere la luce l'elezione del vicepresidente dell'aula nella persona della dem indicata dal centrosinistra. A sei mesi dalle elezioni le parole del sindaco potrebbero quindi porre fine allo stallo e far sì che il nome condiviso dalla quasi totalità dell'opposizione (eccetto il M3V), appunto Laura Famulari, diventi il numero due alla guida dell'aula. "Ringrazio i gruppi consiliari di minoranza che hanno continuato a sostenere la mia candidatura, ma ringrazio anche quanti nella maggioranza si sono risolti a convergere sul mio nome - ha dichiarato la dem in un post Facebook -. Onorerò la carica alla quale sono stata proposta, avendo come faro guida il rispetto dell’istituzione, garantendo il libero dibattito delle idee nell’assemblea del Consiglio e con la Giunta comunale, favorendo il dialogo trasparente dei nostri organi con i cittadini. Sarà mio primario impegno lavorare con imparzialità, assolvendo con correttezza e lealtà a un ruolo di garanzia, senza derogare ai principi che hanno finora ispirato il mio agire politico".