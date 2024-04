Bagarre in consiglio comunale: Russo e Nicolini fuori dall’aula

TRIESTE - Una seduta del consiglio comunale ad alti livelli di tensione, quella di ieri sera, con ben due consiglieri comunali d’opposizione usciti dall’aula. Il primo ad andarsene è stato Francesco Russo che è stato allontanato dal presidente del Consiglio Francesco Panteca per aver insistito nel chiedere la discussione della sua domanda di attualità sulla piscina terapeutica. Discussione che è stata negata da Panteca, il quale ha definito la questione “non di attualità”. Per Russo “non c’è un motivo dimostrabile” a questo diniego, e spiega che “alla mia richiesta di chiarimenti, il presidente ha addirittura scomodato la polizia locale per farmi scortare fuori dall’aula”. “La mia unica colpa - spiega il consigliere e vicepresidente del Consiglio regionale - è stata quella di aver chiesto conto, a nome di 10mila persone che hanno firmato per una richiesta esplicita, perché dopo cinque anni non ci sia un progetto e non si sappia quanto costa l’opera. Inoltre, per ammissione dell’assessore Lodi non ci sono i soldi e si va alla ricerca di fantomatici privati. Nel frattempo non si sa dire quanti anni servono ancora perché si apra una nuova struttura e cosa si fa nel frattempo per le persone che hanno avuto un netto peggioramento della qualità della vita”.

Dopo l’uscita di Russo, una nuova querelle si è innescata tra i consiglieri Gabriele Cinquepalmi (FdI) e Kevin Nicolini (At), in merito a una mozione presentata dal consigliere sovranista. La mozione chiedeva alla Giunta e al Consiglio di inviare la “massima solidarietà” al presidente Fedriga, al sindaco Dipiazza, alle forze dell’ordine e ai giornalisti “coinvolti nei cori offensivi dei partecipanti al corteo non autorizzato del 25 aprile”, che contenevano “minacce”, “bestemmie” e “l’augurio di morire a un ministro della Repubblica”.

“Una mozione scritta molto male, con diverse sviste - spiega Nicolini - si parlava di liberazione, senza specificare altro, così ho proposto due emendamenti, di cui uno per aggiungere la parola ‘nazifascismo’”. L’emendamento è stato rifiutato e Cinquepalmi ha dichiarato “non c’è niente di più fascista in questo momento che chiedere di aggiungere qualcosa che non c’entra”. Poi, racconta Nicolini, “Non solo sono stato accusato di essere fascista ma, come se non fosse sufficiente, con tono minaccioso e condotta violenta, mi è stato intimato in conclusione di andare in gulag. Frasi dette dalla stessa persona che appena insediatasi come presidente di commissione ha dichiarato a più riprese di non essere democratico”. A questo punto il consigliere d'opposizione è uscito dall'aula.

“Persone come queste - conclude l’esponente di Adesso Trieste - non hanno niente da condividere con palazzo Cheba e con le istituzioni in generale perché non si riconoscono i valori depositari della nostra costituzione e della nostra democrazia. Episodi come questi rendono necessario che la maggioranza prenda delle decisioni a riguardo”.

“Non ho dato del fascista a nessuno - dichiara il consigliere Cinquepalmi, raggiunto al telefono - i fascisti al giorno d’oggi non esistono ma esiste il metodo fascista e totalitario, ossia non consentire all’altra persona di esprimere idee diverse”. Il consigliere Meloniano definisce quindi l’azione di Nicolini “una maniera per uscire dall’aula perché non voleva votare contro il collettivo”.