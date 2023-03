Conte in Fvg per sostenere i candidati pentastellati

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, farà tappa domani in Friuli Venezia Giulia per un tour fitto di impegni. Lo ha riportato AdnKronos. La giornata del leader pentastellato prevede diverse tappe, con l'obiettivo di incontrare i cittadini e gli attivisti del movimento.

La prima tappa è prevista a Trieste, in Piazza della Borsa, alle ore 12, dove Conte parteciperà ad un momento pubblico di incontro con i cittadini. In seguito, il presidente del M5S raggiungerà Udine, dove incontrerà il candidato sindaco Ivano Marchiol in Piazza della Libertà, alle ore 14.30. Infine, alle ore 16, è prevista l'ultima tappa a Pordenone con il candidato presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimo Moretuzzo, in via Montereale 24. Questa volta il focus è sulla sanità: un'occasione per affrontare le criticità del settore e presentare le proposte del M5S.