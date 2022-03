Covid, Fedriga: "Ricoveri stabili, se continua così non vedo preoccupazioni"

"Siamo di fronte a un'aumento di contagi, seppur in numeri più bassi rispetto ai picchi di Omicron, che avevano raggiunto i 5mila positivi al giorno, e fortunatamente non stiamo vedendo un aumento delle ospedalizzazioni. Dobbiamo continuare a monitorare la situazione: se nei prossimi 15 giorni continuerà così non vedo preoccupazioni: noi dobbiamo preservare il sistema ospedaliero come abbiamo sempre detto. Siamo riusciti a farlo anche in momenti più difficili, mi auguro che potremo continuare così verso il processo di normalizzazione". Lo ha dichiarato il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga a margine di una conferenza stampa.