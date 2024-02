Disegno di legge su elezioni comunali, è polemica tra maggioranza e opposizione

TRIESTE - La Giunta regionale, ieri, ha dato il via libera all'iter per l'approvazione del disegno di legge che modifica le attuali norme sulle elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia. Le novità più rilevanti riguardano l'abbassamento della soglia prevista per l'elezione del sindaco al primo turno nei comuni sopra i 15mila abitanti, che passerà dall'attuale 50 per cento dei voti al 40 per cento, e l'innalzamento da due a tre del limite al numero di mandati per i sindaci nei comuni da 1.001 a 15.000 abitanti. Contestualizzando la questione nell'ambito dell'ex provincia di Trieste, significa che tutti i sindaci dei comuni, con l'esclusione di Trieste e Monrupino, quest'ultima sotto i mille abitanti, potranno ambire a amministrare per tre mandati.

Il punto di vista di Roberti

L'assessore regionale alle Autonomia Locali, Pierpaolo Roberti ha specificato che "se l'iter del provvedimento dovesse concludersi, la norma entrerà in vigore già nella prossima tornata elettorale comunale, prevista per il secondo fine settimana di giugno, in concomitanza con le elezioni europee. Si tratta di una misura importante perché va a correggere alcune evidenti storture emerse, al fine di garantire al meglio la rappresentativa dei cittadini e l'interpretazione della loro volontà espressa tramite il voto".

E quello di Fedriga

Alle parole dell'assessore ha fatto eco ieri il governatore Massimiliano Fedriga, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 tenutasi in Prefettura, ha detto la sua sulla questione:"ci adeguiamo al terzo mandato per quel che riguarda i comuni sotto i 15 mila abitanti esattamente come prevede la normativa nazionale. In più sistemiamo una cosa che reputo rappresenti meglio la volontà dei cittadini ovvero il fatto che se un candidato raggiunge il 40 per cento vince al primo turno senza andare al ballottagio. Questo per evitare le distorsioni che abbiamo visto in passato, ossia che un candidato che prende più voti in termini di valore assoluto al primo turno si trovi sconfitto da un altro candidato che ne prende di meno. Sentire, poi, la sinistra che parla di "golpe" è alquanto particolare, in primis proprio per il fatto di rappresentare maggiormente la volonta degli elettori, in secondo luogo perchè è la stessa sinistra che dovrebbe andare in Regione Toscana, che non mi pare sia governata dal centro destra, dove è in vigore questa norma e chiedere lumi. Quindi "golpe" è davvero una parola inopportuna e pericolosa".

La risposta del Pd

Intanto il capgruppo del Pd in Consiglio Regionale, Diego Moretti, ha dichiarato che "stravolgere le regole a competizione in corso non si può non definire "golpe", così come il Consiglio regionale della Toscana non ha il dono dell'infallibilità".