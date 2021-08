Degrado via dei Bonomo, Salvati: "Il centrodestra si attivi con misure concrete"

"In questi cinque anni si sono susseguiti diversi incontri presso il Consiglio della VI Circoscrizione - alla presenza di vari attori quali la Polizia Locale e gli operatori del Sert - per cercare di risolvere il problema relativo al gruppo di persone che bivaccano presso la scalinata di collegamento con il viale XX Settembre e via dei Bonomo, recando disturbo ai passanti e sporcando la zona con residui di bottiglie e lattine". Lo ha dichiarato il Capogruppo del PD della Sesta Circoscrizione, commentando la recente segnalazione dei residenti. "Premesso che si tratta degli stessi soggetti che qualche tempo fa sostavano presso il giardino di Strada di Guardiella - aggiunge -, come Partito Democratico abbiamo sostenuto il progetto presentato dal Sert al Comune, che prevedeva l’impiego di tali persone in attività di manutenzione e pulizia del giardino stesso, ma dagli assessori Grilli e Lodi non sono mai prevenute risposte, né tantomeno proposte alternative". "L’Amministrazione comunale deve farsi carico, in collaborazione con Asugi, il servizio del Sert e le forze dell’ordine, di intervenire in situazioni come questa (che ormai sono all’ordine del giorno in città), senza ricorrere a slogan vuoti e ideologici, ma attivandosi con misure concrete di prevenzione e protezione della cittadinanza - conclude -. La prevenzione e la sicurezza, temi tanto cari al centrodestra, sono ormai lettera morta: la Polizia Locale continua ad essere sottorganico, mentre la città è sempre più sporca e degradata".