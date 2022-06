La sinistra si riprende Duino Aurisina, il nuovo sindaco è Igor Gabrovec

Igor Gabrovec è il nuovo sindaco di Duino Aurisina e la sinistra torna così a governare il comune carsolino. L'esponente della Slovenska Skupnost ha battuto la sindaca uscente Daniela Pallotta, in un confronto che dal punto di vista dello spoglio elettorale non è stato mai messo in discussione. Solamente a tre seggi dalla fine il centrodestra ha avuto un sussulto, con un recupero sostanzioso ma che non basta per sorpassare il consigliere regionale. La vittoria viene sancita da oltre 2000 voti a favore.