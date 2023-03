Unicusano, Knulp e Tergesteo: le location di Fedriga, Moretuzzo e Maran per la presentazione a Trieste

TRIESTE - C'è chi sceglie il venerdì sera da Unicusano, chi il Knulp e chi il Tergesteo. Tre luoghi molto differenti, scelti rispettivamente dal governatore uscente Massimiliano Fedriga, dallo sfidante Massimo Moretuzzo e dal "terzo incomodo" Alessandro Maran per presentare i candidati nel capoluogo regionale. L'appuntamento con i candidati della Lista Fedriga è stasera (3 marzo) alle 20:30 nella sala di via Fabio Severo (annunciati tra gli altri, il sindaco Roberto Dipiazza e l'assessore al Lavoro Alessia Rosolen). Una lista composta da nomi "nuovi" e da vecchie conoscenze della politica locale. Un'alleanza alla quale hanno aderito, tra gli altri, la "transfuga" ex Cinque Stelle Sabrina De Carlo, l'assessore "buono" del Comune di Trieste Carlo Grilli e l'ex assessore e social-creativo Paolo Rovis. Tra telecamere di sicurezza e rivendicazioni dell'importante lavoro svolto negli ultimi cinque anni, la lista potrebbe, dato il suo carattere "laico" rispetto a quella legata a Salvini Premier (che ha perso anche il "fratello" del governatore, Pierpaolo Roberti), condurre il centrodestra ad una nuova stagione politica. Favoriti.

La coalizione del centrosinistra: Union(e) e nuovi scenari

Nel feudo dei municipalisti di Adesso Trieste (e di quel che rimane di una certa sinistra triestina) ci sarà la presentazione dei candidati triestini della coalizione di centrosinistra guidata dall'imprenditore Massimo Moretuzzo. La messa della domenica è lasciata ai renziani, quindi l'appuntamento è al Knulp il 5 marzo dalle 10 alle 13. In tale occasione saranno presenti tutti: Partito democratico, MoVimento Cinque Stelle, Patto per l'Autonomia, Alleanza Verdi Sinistra, Slovenska Skupnost e Open Sinistra Fvg. Civici, municipalisti, rossi e verdi insieme in un esperimento politico che, se da un lato gli addetti ai lavori indicano come una sconfitta annunciata, dall'altro potrebbe anche qui ridisegnare i confini del centrosinistra regionale (anche sull'onda della vittoria di Elly Schlein alle primarie). Tra qualche dietrofront finale sulla candidatura di consiglieri comunali e i campioni di preferenze Cosolini e Russo, Moretuzzo ha le carte soprattutto per mettere assieme (lui che da calciatore passò dall'Union Nogaredo all'Union Martignacco in una fusione storica) gli scontenti rispetto ad un certo mood che da tempo si respira nel centrosinistra. Chissà che non riesca nell'intento di alzare quella coppa di nuovo. Sfidanti.

Il Terzo Polo: "Moriremo democristiani?"

C'è poi il terzo "incomodo" Alessandro Maran, che con la sua squadra presenterà i candidati al caffè Tergesteo il prossimo martedì 7 marzo dalle ore 18. Se a sinistra preferiscono il San Marco, ecco che il Terzo polo punta ad avvicinarsi al centro città, magari già vicino ai palazzi del potere. Gli addetti ai lavori non danno grandi chance in termini di vittoria finale, ma non è detto che come per la coalizione di centrodestra e di centrosinistra, queste regionali non producano nuovi scenari. Cosa faranno i cattolici dentro al Pd? Rimarranno tali, oppure le sirene di Azione e Italia Viva li conquisteranno, facendo di fatto risorgere l'antica e cara Democrazia Cristiana? Aspettando di conoscere gli esiti delle elezioni, oggi Carlo Calenda era atteso a Udine. "Vi informiamo che il sen. Carlo Calenda non sarà presente questa sera alle 18. Al suo posto l’On. Matteo Ricchetti, dirigente nazionale di Azione e Deputato capogruppo alla Camera del Terzo Polo". Moriremo democristiani? Al di là degli scherzi, buona corsa a tutti.

p.s. la redazione di TriestePrima, nella persona di chi scrive, ha contattato Ugo Rossi per poter ottenere le informazioni legate alla loro presentazione triestina. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.