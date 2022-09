Elezioni politiche: tutti gli eletti del Fvg

Il centro destra spopola in regione e si iniziano a fare i conti definitivi su chi rappresenterà il Friuli Venezia Giulia a Montecitorio e Palazzo Madama. Per il nostro territorio ci saranno 8 deputati e 4 senatori. Un onorevole è ancora in ballo.

Camera

Vittoria per Massimiliano Panizzut con il 42,26% nel collegio uninominale di Gorizia e Trieste. Caterina Conti, del centro sinistra, spunta il 30,65%. Al terzo posto la pentastellata Adriana Panzera con il 9,31%. Per il collegio uninominale di Udine, con il 51,55% dei voti, il candidato di centro destra Walter Rizzetto vince agevolmente. Per Manuela Celotti, del centro sinistra, il 24,91%. Per Maria Sandra Telesca (Azione e Italia Viva) il 9,16% e per Cesidio Antidormi (Movimento 5 Stelle) il 6,35%. A Pordenone il candidato più votato risulta Vannia Gava con il 55,01%. Il centro sinistra – con Gloria Favret – si ferma al 22,13% e l'asse Renzi Calenda, con Teresa Tassan Viol – arriva al 9,2%. Il Movimento 5 Stelle, con il parlamentare uscente Luca Sut, ha ottenuto il 6,8% delle preferenze.

Nel plurinominale, per il momento, due seggi sicuri a Fratelli d'Italia con la triestina Nicole Matteoni e con il pordenonese Emanuele Loperfido. Ci sono anche Debora Serracchiani del Partito democratico (se eletta in Piemonte tocca Cristiano Shaurli) e Graziano Pizzimenti (Lega). Restano in attesa Ettore Rosato (Italia Viva) e Cristiano Shaurli.

Senato

Nel collegio uninominale ha vinto Luca Ciriani con il 50,34% dei voti. Furio Honsell si è dovuto accontentare del 25,98%. Al plurinominale passano Francesca Tubetti e Giambattista Turridano – per Fratelli d'Italia – e Tatiana Rojc (Partito democratico).