Votare dall'ospedale si può, Asugi spiega come fare

TRIESTE - Al fine di permettere il voto agli elettori che non fossero in grado di lasciare l’ospedale, l’azienda istituirà presso gli ospedali alcuni seggi elettorali. Le richieste di voto dei ricoverati, dei quali non si prevede la dimissione dall’Ospedale prima delle votazioni, dovranno prevenire nel seguente modo:

? Ospedale Maggiore: le domande di persone ricoverate, inserite in un plico chiuso, dovranno essere fatte prevenire, da parte dei singoli reparti di degenza, presso la portineria di via Gatteri (Pronto Soccorso) dove in seguito saranno prelevate da corrieri all’uopo abiliti.

? Ospedale di Cattinara: le richieste di voto dei ricoverati, dei quali non si preveda la dimissione dall’ospedale prima delle votazioni, dovranno prevenire alla Segreteria della Direzione Medica del presidio ospedaliero entro le ore 12 di venerdì 23 settembre 2022.

Modalità e orari

Per le persone che venissero ricoverate dopo le ore 12 del venerdì 23 settembre 2022 e che potranno fare domanda per votare in ospedale fino al momento in cui il comune di residenza si

dichiarerà disposto ad accettare le stesse, le domande, inserite in un plico chiuso, dovranno essere recapitate (non spedite via posta interna) a cura di ciascun reparto di degenza presso la portineria centrale, dove saranno prelevate da corrieri all’uopo adibiti. I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 25 settembre 2022. Di seguito i numeri telefonici (attivi solo negli orari di apertura dei seggi) dedicati dei seggi e la loro ubicazione:

Ospedale di Cattinara seggio 202 telefono 4012

Ospedale di Cattinara seggio 203 telefono 4013

Ospedale Maggiore seggio 204 telefono 2010