In Fvg più di 300 mila persone non hanno votato, a Trieste gli astenuti sono 60 mila

TRIESTE - L'analisi del voto di ieri 25 settembre ha principalmente due facce: da un lato il trionfo del centrodestra trainato da Fratelli d'Italia, dall'altro un astensionismo che certifica, come già manifestatosi durante le ultime amministrative, la disaffezione dalla politica di una larga fetta di popolazione. Succede anche in Friuli Venezia Giulia dove l'affluenza registrata alle 23 di ieri è stata del 66 per cento (contro il 75 di quattro anni fa). In regione avrebbero potuto votare oltre 936 mila elettori, ma 316 mila persone (più o meno una città grande come Bari) hanno preferito fare altro.

Numeri Fvg, Trieste e Muggia

In Friuli Venezia Giulia poco meno di 20 mila voti sono stati invalidati (schede nulle), mentre il fenomeno di protesta della tradizionale scheda bianca ha coinvolto più di 8.400 corregionali. Andando nel dettaglio, a Trieste gli elettori che hanno scelto di non votare sono poco meno di 61 mila (di poco superiore al 60 per cento l'affluenza, nel capooluogo di regione). Anche a Muggia gli astensionisti sono in tanti. Nel comune rivierasco (62 per cento l'affluenza) sono più di 4 mila i muggesani che non hanno espresso il loro voto.

Fenomeno più in salute che mai

In termini percentuali è Monrupino a vincere la palma del comune più astensionista. Qui, su poco più di 800 elettori sono 350 quelli che hanno fatto altro, con un'affluenza al voto tra le più basse in regione (56 per cento); negli altri comuni della provincia l'astensionismo si è visto in egual misura un po' dappertutto. A Duino Aurisina sono 2248 gli elettori che non si sono recati ai seggi, mentre a Sgonico sono stati 680. Chiude Dolina con 1833 persone che si sono astenute dal voto. Numeri che vanno analizzati e che la classe politica deve iniziare ad ascoltare con attenzione. E' sì il giorno del trionfo di Fratelli d'Italia, ma l'astensionismo è più in salute che mai.