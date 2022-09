Fratelli d'Italia traina il trionfo del centrodestra, in Fvg oltre il 31 per cento

TRIESTE - Il trionfo di Fratelli d'Italia conferma i sondaggi della vigilia del voto e rispecchia una volontà popolare che sposta l'asse politico del Paese verso destra. I numeri diffusi dal Viminale parlano di una vittoria 50 a 25, con Conte che resuscita i Cinque Stelle e li porta al 15 per cento. Renzi e Calenda fanno poco meno dell'otto per cento mentre quasi mezzo milione di elettori scelgono ItalExit. Una tornata politica che consegna palazzo Chigi a Fratelli d'Italia. Per la prima volta nella sua storia l'Italia avrà una premier donna.

Anche in Friuli Venezia Giulia il partito di Giorgia Meloni fa il pieno di preferenze, con quasi 175 mila voti a favore, numeri che portano la fiamma oltre il 31 per cento. Un risultato storico che stacca gli alleati di 20 punti (con la Lega ferma all'11 per cento e Forza Italia poco sopra il sei) e rimescola le carte. In serata l'affluenza finale si era fermata ad un 66 per cento (contro il 75 di quattro anni fa).

Centrosinistra

Dall'altra parte Letta non realizza l'improbabile remuntada, chiudendo in Friuli Venezia Giulia al 18 per cento (poco più di 100 mila voti per i dem), mentre Alleanza Verdi e Sinistra ottiene uno striminzito 3 per cento, frutto comunque di oltre 20 mila voti; +Europa della Bonino si attesta anche al 3 per cento, risultato ottenuto grazie a 18 mila preferenze. La distanza tra la coalizione di centrodestra e quello che resta del centrosinistra è siderale. Meloni, Salvini e Berlusconi fanno quasi il 50 per cento, mentre il Partito democratico e gli alleati non raggiungono il 25 per cento.

Terzo polo e gli altri

In regione la sorpresa giunge dal terzo polo che riesce a portare a casa poco meno di 50 mila voti, conquistando quasi il nove per cento delle preferenze. Il MoVimento Cinque Stelle non va oltre il 7 per cento, mentre non devono stupire i quasi 18 mila voti di ItalExit (a conferma che anche in regione esiste un sentimento antieuropeista significativo). Tutti gli altri partiti finiscono invece male: Italia Sovrana e Popolare conquista diecimila voti ma raggiunge a malapena il 2 per cento. Anche Ugo Rossi chiude con poco più di ottomila voti (risultato comunque importante) ma la percentuale è di poco superiore all'1 per cento. Mastella e Alternativa per l'Italia restano fanalini di coda.