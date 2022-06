Elezioni comunali, sabato Matteo Salvini in Fvg

Il leader del Carroccio arriva in Friuli Venezia Giulia sabato 4 giuno per un tour in vista delle prossime elezioni amministrative. Il numero uno della Lega, Matteo Salvini, accompagnato dal governatore Massimiliano Fedriga, sarà impegnato in alcuni dei principali comuni che andranno al voto per il rinnovo delle Amministrazioni il prossimo 12 giugno.

Gli appuntamenti

Si inizia alle 9 al Bar Punta Faro Beach di Lignano Sabbiadoro. Alle 11, tappa a Monfalcone, nella sede elettorale del sindaco Cisint in piazza della Repubblica. Alle 13 e 30, Salvini arriverà a Gorizia, all'incrocio tra via Garibaldi e corso Verdi. Nel pomeriggio, alle 16, appuntamento a Codroipo, in piazza Garibaldi proprio di fronte al municipio. Poi il leader della Lega raggiungerà Aviano per un impegno alle 18 in piazza Duomo, nella sede elettorale. Per concludere la giornata di incontri, alle 20, Matteo Salvini sarà a Tiezzo di Azzano Decimo in via Enrico Toti per la Festa della Lega.