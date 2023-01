Sfida Fedriga-Moretuzzo e elezioni in 19 comuni, in Fvg si vota il 2 e 3 aprile

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia voterà per il rinnovo del consiglio regionale domenica 2 e lunedì 3 aprile. Contemporaneamente si voterà anche in 19 comuni regionali. La decisione in merito alla data è stata presa dalla giunta, approvando una delibera su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. "La decisione di accorpare le elezioni regionali e quelle amministrative nonché l'apertura dei seggi in due giornate - spiega Roberti - consentirà da un lato di compiere un risparmio dei costi e, dall'altro, di favorire una più ampia partecipazione dei cittadini ai processi democratici di scelta delle amministrazioni locali". Seggi aperti dalle 7 alle 23 (domenica) e dalle 7 alle 15 (lunedì). Dal punto di vista politico, al di là della partecipazione anche di altri partiti, la sfida che deciderà la leadership in Friuli Venezia Giulia sarà tra Massimiliano Fedriga e Massimo Moretuzzo, rispettivamente alla guida della coalizione di centrodestra e della compagine di centrosinistra.