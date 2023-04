Affluenza, voto e preferenze: elezioni regionali, come andò cinque anni fa

TRIESTE - Vinse Massimiliano Fedriga con oltre 30 punti di distacco sullo sfidante Sergio Bolzonello, ma cinque anni fa la partita per le regionali fu molto diversa rispetto a ciò che è atteso da questa tornata elettorale. Il governatore uscente era alla sua prima candidatura come presidente della Regione e poteva contare sull'appoggio degli stessi partiti di oggi, anche se il peso tra gli alleati - e quindi gli equlibiri interni di giunta - esprimeva un quadro distante anni luce dal match che si gioca oggi. La coalizione di centrosinistra veniva dal governo Serracchiani (che non si ricandidò) e scelse Sergio Bolzonello. Il risultato finale rappresentò un vero e proprio fallimento per la sinistra, con un 26 per cento ottenuto grazie a 144 mila voti. I Cinque Stelle erano ancora in auge e racimolarono oltre 62 mila voti, per un 11 per cento che, se raggiunto oggi, porterebbe ad incontrollate manifestazioni di giubilo. Sergio Cecotti, alla guida del Patto per l'Autonomia, superò di poco il 4 per cento, consentendo proprio a Massimo Moretuzzo di entrare in Consiglio regionale.

Uno sguardo nel centrodestra

Cinque anni fa Fedriga ottenne 307 mila voti a favore (la percentuale raggiunta fu del 57 per cento). Il primo partito in assoluto, forte del traino salviniano (altri tempi rispetto alla crisi attuale), fu proprio la Lega. Ad urne chiuse furono 147 mila i voti per il Carroccio (percentuale strabiliante del 34 per cento). Forza Italia staccò un 12 per cento e cinque seggi, confermando l'analisi secondo cui il partito di Berlusconi riesce, quasi sempre, ad uscire dalle crisi senza particolari sconquassi; Fratelli d'Italia (all'epoca ancora con Alleanza Nazionale nel simbolo) cinque anni fa era, nei numeri, un altro partito. Oggi tutti si aspettano che l'onda dei sovranisti giunga a palazzo forte del consenso popolare e del governo nazionale, ma cinque anni fa i meloniani non andarono oltre il cinque e mezzo per cento (due i seggi). Poco più di 16 mila voti finirono a Autonomia Responsabile, che raggiunse il tre per cento, staccando il pass per un seggio. Gli addetti ai lavori indicano nel risultato della Lista Fedriga il dato capace di far saltare il banco. Se la civica del governatore uscente ottenesse tra il 10 e il 15 per cento, ecco che Lega e Forza Italia potrebbero perdere voti, ridisegnando la giunta dei prossimi cinque anni. Un risultato al di sotto delle aspettative per Fedriga porterebbe ad equilibri non così definiti, soprattutto in giunta.

Il centrosinistra di ieri

Oltre metà dei voti della coalizione furono quelli del Partito democratico, oggi osservato speciale a causa del cosiddetto effetto Schlein. La convergenza sul candidato autonomista non ha smorzato la voglia di leadership dem nello schieramento, ma sull'esito di partito peseranno alcune variabili. Tra tutte, bisognerà fare i conti con le civiche e con il voto di chi, alle ultime amministrative, scelse i municipalisti di Adesso Trieste esprimendo un malcontento diffuso nei confronti del Pd. Sul fronte del voto sloveno, la Slovenska Skupnost portò a casa poco meno di cinquemila voti, con Igor Gabrovec che riuscì ad entrare a palazzo.

Affluenza

Il dato finale fu del 49 per cento di votanti, con il capoluogo regionale maglia nera con il 43. Su un totale di un milione e 107 mila aventi diritto, solamente 549 mila scelsero di esprimere una preferenza. Un dato che preoccupa soprattutto se messo a confronto con il trend (al di là delle elezioni politiche) che fa segnare una sempre maggiore disaffezione verso la classe politica. Alle ore 12 di oggi 2 aprile, a Trieste hanno votato 22 mila persone, pari all'11 per cento degli aventi diritto. Cinque anni fa, alla stessa rilevazione, la percentuale di votanti registrata nel capoluogo giuliano era stata di poco inferiore al 17.