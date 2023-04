Elezioni regionali, affluenza sotto il 30 per cento, Trieste ancora maglia nera

TRIESTE - L'affluenza alle ore 19 per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale è la seguente: Friuli Venezia Giulia - 325.137 votanti su 1.109.395 iscritti: 29,31 per cento; Circoscrizione Trieste - 54460 votanti su 211.162 iscritti: 25,79 per cento. Circoscrizione Gorizia - 34.371 votanti su 117.975 iscritti: 29,13 per cento; Circoscrizione Udine - 130.071 votanti su 410.423 iscritti: 31,69 per cento; Circoscrizione Tolmezzo - 22316 votanti su 80.827 iscritti: 27,6 per cento; Circoscrizione di Pordenone - 83919 votanti su 289.008 iscritti: 29,03 per cento.