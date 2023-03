Informazioni sul voto in Fvg? Ecco l'ufficio del Comune dove chiederle

Il Comune di Trieste informa che, in occasione delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile, nella settimana dal 27 marzo al 2 aprile, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di via Procureria 2A, osserverà il seguente orario di apertura straordinaria per informazioni elettorali: lunedì 27 marzo dalle 14 alle 17; da martedì 28 marzo a venerdì 31 marzo dalle 14 alle 18; sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. In questi orari sarà attivo anche il servizio d’informazioni telefoniche dedicate: 366 939 2304. Indirizzo mail: urp@comune.trieste.it. L'orario di apertura ordinaria dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) resta invariato: sportello al pubblico in presenza martedì, mercoledì e giovedì dalle 9. 00 alle 11.00; servizio di informazioni via telefono: 040 6754850, lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì, mercoledì e giovedì dalle 11.00 alle 12.00.