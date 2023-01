Elezioni regionali, Massimo Moretuzzo sarà l'anti Fedriga

TRIESTE - Massimo Moretuzzo è il candidato per le elezioni amministrative del 2 e 3 aprile prossimi, per la coalizione di centro sinistra e 5 Stelle. Una coalizione che comprende Pd, M5s, Patto per l’autonomia, Civica Fvg, Unione slovena, Articolo uno, Open Fvg e Alleanza verdi sinistra. Il nome del capogruppo del Patto per l'Autonomia in consiglio regionale ed ex sindaco di Mereto di Tomba è quello su cui si è trovato l'accordo nella riunione del tavolo della coalizione di centrosinistra, cui ha partecipato anche una delegazione dei 5 Stelle, che si è svolta ieri sera a Basiliano.

Le dichiarazioni

A comunicare la candidatura è stato il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva che ha detto: "con questa candidatura inizia il percorso verso le regionali con una coalizione definita. Già nei prossimi giorni Massimo Moretuzzo potrà incontrarci di nuovo per lavorare sul programma. Non sono emerse differenze che ci impediscono il confronto per cui cominciamo subito". Subito dopo la conclusione del tavolo il presidente del movimento OpenFvg, Matteo Polo, ha annunciato il ritiro della candidatura a presidente della Regione di Furio Honsell.