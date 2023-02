Il Pd contro la Lega: "Roberti molla il partito, la barca affonda"

TRIESTE - "La barca della Lega affonda e Fedriga mette in sicurezza i suoi fedelissimi. Se il proconsole di Fedriga molla la Lega significa che il partito è proprio in caduta libera, e che nemmeno i gradimenti stimati del Governatore riescono a rianimare una formazione letteralmente spolpata da FdI". Non usa mezzi termini il coordinatore della segreteria regionale del Pd, Salvatore Spitaleri per aprire il fuoco sul Carroccio. Nella giornata in cui la Lega a Trieste va a congresso (Polidori ha preso il posto di Pierpaolo Roberti, qui la notizia), i dem affermano che "questo fatto incide profondamente sullo sbilanciamento a destra della coalizione di Fedriga, perché si sa che le civiche possono servire a raccogliere voti ma poi è la politica che fa sentire la sua voce".