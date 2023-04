Insieme Liberi resta fuori per un soffio: "Chiederemo il riconteggio delle schede"

TRIESTE - Chiederemo il riconteggio delle schede. Insieme Liberi, la lista espressione del dissenso non ce l'ha fatta per un soffio e la candidata alla presidenza, Giorgia Tripoli, ha annunciato la battaglia sui numeri. "Abbiamo notizie di schede che sono state annullate dai presidenti di seggio perché le persone hanno messo la X sul nostro simbolo, scrivendo il cognome di un candidato non presente in quella circoscrizione o addirittura il mio nome. Questo - ha spiegato - non andrebbe fatto. Andrebbe annullata la preferenza e dato il voto alla lista".

"Sembra che per la legge regionale i voti presi come presidente non contino nulla, e io ne ho presi parecchi - ha proseguito Tripoli - e penso che questo meccanismo vada fortemente

modificato perché non ha molto senso, politicamente parlando. Avremmo probabilmente dovuto battere di più sul voto disgiunto perché è abbastanza chiaro che non porta da nessuna parte". Sul futuro della lisa, la candidata ha detto che il progetto di Insieme Liberi "andrà avanti e mi vedrà fortemente coinvolta. Probabilmente hanno pagato sia il lavoro che ho fatto in questi anni come avvocato che il fatto che io sia riuscita, con la mia persona, a mettere insieme tante realtà, alcune più estreme e altre più moderate".