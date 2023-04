Il Friuli Venezia Giulia sceglie i suoi prossimi cinque anni, al via la due giorni del voto

TRIESTE - Oltre un milione di corregionali sono chiamati a scegliere chi guiderà il Friuli Venezia Giulia nei prossimi cinque anni. La due giorni di voto si è aperta alle 7 di oggi 2 aprile e terminerà alle 15 di domani 3 aprile. Più di 1300 i seggi regolarmente costituiti su tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda i quattro candidati alla presidenza, Giorgia Tripoli di Insieme Liberi vota a Tricesimo, Alessandro Maran per il Terzo polo a Gorizia, mentre il governatore uscente Massimiliano Fedriga lo farà a Trieste e Massimo Moretuzzo, leader della coalizione di centrosinistra, voterà a Mereto di Tomba.

Nell'arco della stessa tornata elettorale (si vota anche per l'elezione dei rappresentanti che siederanno in Consiglio regionale) si svolgono anche le consultazioni per il rinnovo di 24 amministrazioni comunali: Udine, Sacile, Brugnera, Cavasso Nuovo, Faedis, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lauco, Martignacco, Polcenigo, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, Sauris, Sequals, Spilimbergo, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Ligosullo, Valvasone Arzene, Vito d'Asio e Zoppola. Per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto, saranno aperti gli uffici comunali competenti negli stessi orari di apertura dei seggi.