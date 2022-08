Il Pd presenta i candidati del Fvg: "Corriamo per vincere"

TRIESTE - "Corriamo per vincere". Il Partito democratico ha presentato questa mattina a Trieste presso il bar Politeama di viale XX settembre i candidati del Friuli Venezia Giulia alle prossime elezioni politiche, in programma il 25 settembre. Tutti i candidati hanno puntato a marcare la differenza con la destra e soprattutto con le parole scelte da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni come slogan. Se la Lega infatti chiama in causa il "credo" e Fratelli d'Italia gioca tutto sull'essere "pronti", il Pd ha sottolineato la necessità della scelta di campo. "Stare con chi vuole tornare da Orban e a Visegrad - così il segretario regionale Cristiano Shaurli - o con chi invece vuole una Europa democratica e progressista. La scelta – ha aggiunto Shaurli - è tra chi non si rende conto che il lavoro è sempre più povero e precario e chi, come il Partito Democratico, propone il salario minimo per i nostri giovani e la detassazione degli stipendi per avere una mensilità in più”.

Una sfida che secondo i dem non è scontata e che potrebbe sorprendere qualsiasi previsione anche in ragione di se e come si esprimerà "quel 40 per cento di cittadini italiani che ancora non sanno se e chi voteranno". Messi da parte i mal di pancia dell'ala bianca per mancate designazioni romane, il Pd ha scelto Debora Serracchiani, Cristiano Shaurli, Serena Francovich, e Fausto Tomasello per la Camera, mentre nelle liste proporzionali per il Senato ci sono Tatjana Rojc, Paolo Coppola e Roberta Russi. Nel collegio uninominale della Camera 1 (Pordenone e Alto Friuli) si presenta Gloria Favret, nel collegio Camera 2 (Udine) Manuela Celotti, e nel collegio Camera 3 (Trieste) Caterina Conti. "Scegli tra noi e loro, tra Putin e l'Europa, tra i combustibili fossili e le rinnovabili, tra la discriminazione e i diritti" ha detto Debora Serracchiani.