Elezioni Quirinale: i tre grandi elettori del Fvg sono Fedriga, Zanin e Bolzonello

Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il governatore Massimiliano Fedriga e Sergio Bolzonello in rappresentanza delle forze di opposizione. Sono questi i tre delegati del Friuli Venezia Giulia scelti dall'Aula per partecipare all'elezione del presidente della Repubblica. Zanin, Fedriga e Bolzonello entrano dunque a far parte della pattuglia dei 58 delegati delle Regioni (3 per ciascun territorio, 1 solo per la Valle d'Aosta) che si affiancheranno ai 630 deputati e 321 senatori nella scelta del successore di Sergio Mattarella, con la prima seduta del Parlamento allargato già fissata per lunedì 24 gennaio a Roma.

Le preferenze

È stato il presidente Zanin a ottenere il maggior numero di consensi (31 preferenze, più del totale dei voti della Maggioranza), seguito dal governatore Fedriga (27) e da Bolzonello (16). Tra i consiglieri dei gruppi di Opposizione, hanno ottenuto voti anche la consigliera del Movimento Cinque Stelle Ilaria Dal Zovo (6 preferenze) e Giampaolo Bidoli del Patto per l'Autonomia (4). Tra gli esponenti di Maggioranza, una preferenza è stata invece attribuita a Giuseppe Nicoli, capogruppo di Forza Italia. Il voto finale ha rispettato la prassi istituzionale che normalmente assegna la delega al governatore in carica, al

presidente dell'Aula e a un esponente di peso dell'Opposizione.