Elezioni regionali: affluenza intorno al 45 per cento in regione, Trieste al 41 (la diretta)

TRIESTE - Aggiornamento ore 17: Si è recato alle urne circa il 45 per cento degli aventi diritto al voto in Friuli Venezia Giulia. Anche se il dato è relativo a 1350 seggi su 1360 e la percentuale potrebbe avvicinarsi al 46 per cento ma si può già parlare di un calo rispetto alle scorse elezioni regionali del 2018 (49,61 per cento). Considerando che l'affluenza alle elezioni politiche del 2022 è stata del 66,2 per cento, il calo rispetto all'anno scorso è di oltre 20 punti percentuali. A Trieste sono già stati esaminati tutti i seggi e l'affluenza è del 41 per cento, il dato più basso rispetto agli altri capoluoghi (Gorizia 45 per cento, Udine 49 per cento, Tolmezzo 43 per cento, Pordenone 44 per cento).

Aggiornamento ore 16:30. Con circa il 60% dei voti è ancora in vantaggio il centrodestra con Massimiliano Fedriga presidente (57,08%), segue Massimo Moretuzzo (30,36%), Giorgia Tripoli (4,66%) e Alessandro Maran (2,5%). Il dato si basa su 160 sezioni rilevate su 1360 totali (circa il 10%). "Siamo alle pesature di tutti i movimenti politici - ha dichiarato Michele Lobianco, candidato di Forza Italia al Consiglio regionale - L'elemento nuovo è la lista Fedriga, che chiaramente ha influito notevolmente sulle tradizionali scelte dell'elettore".

Ore 15:30 - Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai (copertura campione 80%), la coalizione del centrodestra per la riconferma di Massimiliano Fedriga è al 61-65%, segue Massimo Moretuzzo con il centrosinistra (28-32%), Terzo Polo (3-5%) e antivaccinisti (2-4%).