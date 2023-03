Il confronto sulle regionali sbarca a Trieste, ma le liste schierano i fedelissimi

TRIESTE - Dopo il primo confronto andato in scena a Gorizia nei giorni scorsi, ecco che le idee dei quattro candidati alla presidenza del Friuli Venezia Giulia sbarcano nel capoluogo regionale attraverso i alcuni rappresentanti. E' in programma questa sera dalle 18 presso l'hotel Savoia di riva del Mandracchio 4 il confronto che vedrà presenti, al posto di Massimiliano Fedriga, Massimo Moretuzzo e Alessandro Maran, il leghista Diego Berrnardis, il dem Francesco Russo e la renziana Antonella Grim. Per Insieme Liberi dovrebbe essere presente la candidata Giorgia Tripoli. L'incontro, organizzato dall'Accademia Europeista del Fvg di Gorizia e dal Centro Studi Economici e Sociali Dialoghi Europei di Trieste, è intitolato "Il Friuli Venezia Giulia e l'Europa".

I temi

"Per anni - scrivono gli organizzatori - abbiamo usato i termini “Europa” ed “Unione europea” come se fossero sinonimi e solo con l’aggressione russa all'Ucraina abbiamo scoperto che non era così, che il mancato completamento della costruzione europea può mettere a rischio anche quanto realizzato finora. Anche il processo di integrazione dei Balcani occidentali, che sembrava aver esaurito la sua spinta e potesse rimanere congelato all'infinito, è tornato prepotentemente di attualità. Quale ruolo per il FVG?". Tra flussi migratori e la ripresa dell'economia dopo la pandemia, fino al sostegno alle imprese e alle famiglie per il caro bollette, il dibattito toccherà anche temi come il “green deal” per la transizione ecologica, la digitalizzazione, il ruolo nella politica estera verso i Balcani occidentali e i paesi dell’ex Unione sovietica, per non sottovalutare poi l'attrazione di talenti e la circolazione dei cervelli, il calo demografico e il PNRR. "Può il FVG aspirare ad una prospettiva più ampia?" si chiedono gli organizzatori. A rispondere saranno i quattro candidati al consiglio regionale.

A moderare l'incontro (l'ingresso è libero) saranno Claudio Cressati, presidente dell'Accademia Europeista di Gorizia e Giorgio Perini, presidente di Dialoghi Europei di Trieste.